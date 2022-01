Golden-Girls-Star Betty White mit 99 Jahren gestorben

Die US-Schauspielerin Betty White ist an Silvester im Alter von 99 Jahren gestorben. Das berichtet das für gewöhnlich gut unterrichtete Portal „TMZ“. Sie sei am Freitagmorgen in ihrem Haus dahingeschieden, wie es hieß.

Betty White, über dts Nachrichtenagentur

White war 2013 in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen worden – für die längste Fernsehkarriere einer Entertainerin. Die begann in den 1930er Jahren. In Deutschland wurde White insbesondere durch Darstellung der „Rose“ in „Golden Girls“ bekannt.

Noch bis vor wenigen Monaten stand sie vor der Kamera – oder hinter dem Mikrophon. So war sie 2019 an der Vertonung von Toy Story 4 beteiligt. Am 17. Januar wäre White 100 Jahre alt geworden.