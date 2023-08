Goldene Zeiten für den FC Augsburg? – Bundesligist präsentiert neues Auswärtstrikot

Der 8. August ist für den FC Augsburg und die Stadt Augsburg ein besonderes Datum: Am 8. August 1907 wurde der Vorgängerverein des FCA, der FC Alemannia, gegründet. Außerdem findet jährlich am 8. August das Hohe Friedensfest statt, ein auf die Stadtgrenzen Augsburgs begrenzter und weltweit einzigartiger Feiertag des Friedens. Diesen speziellen Tag nimmt der FCA nun zum Anlass, um gemeinsam mit seinem Ausrüster Mizuno das Auswärtstrikot für die Saison 2023/24 vorzustellen.

Nachdem das Heim- und Ausweichtrikot Ende Juni präsentiert wurden, konnten sich diesmal ausgeloste FCA-Mitglieder, Fanclub-Vertreter, Spielerinnen der FCA-Frauen und Nachwuchsspieler der Paul-Renz-Akademie einen Vorab-Eindruck des neuen Auswärtstrikots verschaffen – und zwar im Goldenen Saal, einem der glanzvollsten Orte in Augsburg. Eindrücke von diesem exklusiven Event, bei dem die FCA-Profis Mads Pedersen und Frederik Winther als Trikot-Botschafter fungierten, gibt es hier im Video zu sehen.

Das neue Auswärtstrikot soll ein klares Bekenntnis zur Stadt Augsburg darstellen und repräsentiert sowohl die Vielfalt als auch den Zusammenhalt zwischen Fans und Verein. Die grüne Grundfarbe spiegelt die Vereinsfarben wider und soll dem FCA auch auswärts ein heimisches Gefühl geben. Als optische Highlights sind an den Ärmeln, am Kragen und an den Längsstreifen goldene Elemente eingearbeitet, die an die Geschichte Augsburgs erinnern. Das Gründungsjahr 1907 ist – wie bei den anderen beiden Trikots – im Nacken eingeprägt.

Auch FCA-Geschäftsführer Michael Ströll zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Das Auswärtstrikot rundet unsere erste, individuelle Trikotkollektion mit Mizuno perfekt ab und symbolisiert die Verbundenheit zu unserer Stadt, zu unserer Identität und zu unseren Fans. Die Farbe Grün ist in unseren Vereinsfarben fest verankert und auch die goldenen Elemente passen wie die Faust aufs Auge – deshalb haben wir auch den Goldenen Saal im Augsburger Rathaus als symbolischen Ort gewählt.“

Alle FCA-Fans können sich das grüne Auswärtstrikot ab sofort im Onlineshop sichern, ab Mittwoch wird das Trikot auch im FCA 1907 Store in der Bahnhofstraße 7 und im Fanshop an der WWK ARENA erhältlich sein. Für Erwachsene kostet das Trikot 79,95 Euro, für Kinder 54,95 Euro.