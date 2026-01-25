type here...
Goldraub in Forchheim: Betrüger erbeutet Wertgegenstände als falscher Polizist
Polizeipräsidium Oberfranken
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FORCHHEIM. Am Samstagnachmittag kam es in der Schillerstraße zu einem Betrug, bei dem ein Unbekannter mit der Masche des „falschen Polizeibeamten“ Gold und Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutete. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in diesem Fall und sucht nach Zeugen.

Betrüger gibt sich als Polizist aus

Zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr erhielt ein Rentner einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Der Betrüger erzählte eine erfundene Geschichte über angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft und setzte den Senior weiter unter Druck, indem er von vermeintlich notwendigen Sicherungsmaßnahmen sprach.

Gold und Wertsachen übergeben

Unter dem Eindruck des Täuschungsmanövers ließ der Rentner einen unbekannten Mann in seine Wohnung und übergab ihm Goldmünzen sowie kleinere Sammlerstücke. Der Betrug wurde kurze Zeit später von dem Geschädigten bemerkt, der daraufhin die echte Polizei verständigte.

Beschreibung des Täters

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

  • etwa 170 Zentimeter groß
  • circa 25 Jahre alt und schlank
  • ein schmales Gesicht und braune Haare
  • akzentfreies Hochdeutsch

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die am Samstagnachmittag im Bereich der Schillerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich bei der Kripo Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Zudem warnt die Polizei erneut: „Polizeibeamte holen keine Wertsachen ab und verlangen niemals deren Herausgabe.“

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel