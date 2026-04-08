Golfstaaten melden neue iranische Drohnenangriffe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Golfstaaten melden neue iranische Drohnenangriffe

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Trotz der verkündeten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait am Mittwoch neue Angriffe aus dem Iran gemeldet.

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die kuwaitische Armee teilte mit, dass die Luftabwehr am Morgen eine Welle iranischer Drohnen abgefangen habe. Einige dieser Drohnen zielten demnach auf wichtige Ölanlagen, Kraftwerke und Wasserentsalzungsanlagen, was zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führte.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden den ganzen Morgen über iranische ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abgefangen. Es war zunächst unklar, warum der Iran trotz des erst vor wenigen Stunden geschlossenen Waffenstillstands Angriffe startet.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schwerer Verkehrsunfall bei Walkertshofen – Sieben Verletzte, Staatsstraße gesperrt

0
Walkertshofen (Landkreis Augsburg) – Am heutigen späten Nachmittag gegen...
Politik & Wirtschaft

Pipeline-Sabotage bedrohte Kraftstoffversorgung in Süddeutschland

0
Ein Anschlag auf die Stromversorgung der Transalpine Pipeline (TAL)...
Polizei & Co

43-Jähriger leistet Widerstand und versucht Gewalt im Augsburger Festzelt

0
Am Donnerstagabend, dem 9. April 2026, kam es in...
Polizei & Co

Hundebiss in Stadtbergen: Polizei sucht unbekannten Hundehalter nach Vorfall auf Jogger

0
Am Mittwoch (08.04.2026) wurde ein 40-jähriger Jogger in Stadtbergen...
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 10.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute