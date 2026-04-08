Golfstaaten melden neue iranische Drohnenangriffe

Trotz der verkündeten Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran haben die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait am Mittwoch neue Angriffe aus dem Iran gemeldet.

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die kuwaitische Armee teilte mit, dass die Luftabwehr am Morgen eine Welle iranischer Drohnen abgefangen habe. Einige dieser Drohnen zielten demnach auf wichtige Ölanlagen, Kraftwerke und Wasserentsalzungsanlagen, was zu erheblichen Schäden an der Infrastruktur führte.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden den ganzen Morgen über iranische ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abgefangen. Es war zunächst unklar, warum der Iran trotz des erst vor wenigen Stunden geschlossenen Waffenstillstands Angriffe startet.