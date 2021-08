Die Transall C-160 der Bundeswehr wird im Oktober endgültig in Rente gehen. Flugzeugfans konnten das taktische Transportflugzeug der Bundeswehr heute bei seiner „Abschiedstour“ noch ein letztes Mal beim Überflug auf dem Fliegerhorst in Neuburg an der Donau bestaunen.

Fotos: Sebastian Pfister 1 von 12

Begleitet wurden die beiden Transall – eine davon in Sonderlackierung – von einem Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neubug an der Donau.