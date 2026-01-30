type here...
Goretzka verlässt FC Bayern im Sommer

Leon Goretzka wird den FC Bayern München im Sommer verlassen.

Das bestätigte FCB-Sportdirektor Christoph Freund am Freitagmorgen. Goretzka, der seit acht Jahren beim Verein spielt, wird seinen Vertrag nicht verlängern. Freund erklärte, dass der Mittelfeldspieler sich im Club und im Team sehr wohlfühle, aber dennoch beschlossen habe, im Sommer eine neue Herausforderung zu suchen.

Freund ergänzte, dass Goretzka ein “wichtiger Teil” der Mannschaft sei und auf einem “extrem hohen Niveau” spiele. Es habe konkrete Anfragen für einen Wechsel im Winter gegeben, doch der Spieler habe sich aufgrund der sportlichen Ziele entschieden, bis zum Vertragsende beim FC Bayern zu bleiben. Freund sagte, dass Goretzka spüre, dass in diesem Jahr noch “vieles möglich” sei und er deshalb dabei bleiben wolle.

Neueste Artikel