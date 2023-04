Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen im Hohen Dom zu Augsburg

Mit dem Palmsonntag traten Christen in die bedeutendste Woche im Kirchenjahr ein. Beginnend mit der Feier vom Einzug in Jerusalem wird dabei an das Leiden und den Tod Jesu erinnert. Mit der Osternacht finden die heiligen drei Tage von Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag ihren Abschluss, um dann in die Osterzeit überzuleiten, die bis Pfingsten andauert. Im Hohen Dom finden in dieser Zeit zahlreiche Gottesdienste statt. Einzelne Liturgien werden im Livestream auf der Bistumshomepage oder zusätzlich auf a.tv und allgäu.tv live übertragen.

Die musikalische Gestaltung übernehmen der Domchor, die Domsingknaben und das Domorchester unter der Leitung von Domkapellmeister Stefan Steinemann abwechselnd. Zur Aufführung kommen unter anderem Werke von Anton Bruckner, Hermann Schroeder und Ludwig van Beethoven.

Gründonnerstag, 06. April

19.00 Uhr: Messe vom Letzten Abendmahl mit Bischof Dr. Bertram Meier, anschließend Ölbergandacht (bis 21.30 Uhr)

„Missa St. Crucis“ von Joseph Rheinberger (Domchor)

Übertragung im Livestream

Karfreitag, 07. April

8.00 Uhr: Trauermette (Lesehore und Laudes)

10.00 Uhr: Bußgottesdienst

11.00 Uhr: Kinderkreuzweg (Treffpunkt: Römermauer)

15.00 Uhr: Karfreitagsliturgie mit Bischof Dr. Bertram Meier

„Johannespassion“ von Hermann Schroeder, Passionsmotetten von Gregorio Allegri, Henry Purcell und anderen (Domchor, Kammerchor)

Übertragung im Livestream, auf a.tv und allgäu.tv

Karsamstag, 08. April

8.00 Uhr: Trauermette (Lesehore und Laudes)

19.00 Uhr: Auferstehungsfeier für Kinder

21.30 Uhr: Feier der Osternacht mit Bischof Dr. Bertram Meier

Deutsche Liturgiegesänge (Schola der „Ehemaligen“)

Übertragung im Livestream, auf a.tv und allgäu.tv

Ostersonntag, 09. April

7.30 und 9.00 Uhr: Hl. Messe (mit Speisensegnung)

10.30 Uhr: Pontifikalamt mit Bischof Dr. Bertram Meier (mit Speisensegnung)

„Missa Ut Re Mi Fa Sol La“ von Giovanni Pierluigi da Palestrina (Kammerchor, Bläserensemble der Dommusik)

17.00 Uhr: Lateinische Pontifikalvesper mit Bischof Dr. Bertram Meier

Falsi-Bordoni-Sätze (Kammerchor)

Ostermontag, 10. April

7.30 und 9.00 Uhr: Hl. Messe

10.30 Uhr: Pontifikalamt mit Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger

„Messe in C“ von Ludwig van Beethoven (Domchor, Domorchester)

Informationen zu den Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche in den zahlreichen anderen Kirchen des Bistums Augsburg gibt es in der Gottesdienstdatenbank: www.bistum-augbsurg.de/gottesdienste.