GPS-Diebstahl: Unbekannte stehlen Geräte im Wert von 20.000 Euro von Traktoren im Landkreis Eichstätt

Im Landkreis Eichstätt haben unbekannte Diebe in den letzten zwei Wochen GPS-Sender und Navigationsgeräte im Gesamtwert von rund 20.000 Euro von mehreren Traktoren gestohlen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt nun und hofft auf Zeugenhinweise.

Gezielte Diebstähle in landwirtschaftlichen Betrieben

Die betroffenen Schlepper waren zum Zeitpunkt der Diebstähle in den Maschinenhallen landwirtschaftlicher Anwesen abgestellt. In Buxheim (Pfahlhof) ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 20. Oktober 2025, 19:15 Uhr, und dem 21. Oktober 2025, 07:30 Uhr. In Großmehring (Tholbath), Bahnhofstraße, schlugen die Täter zwischen dem 24. Oktober 2025, 14:00 Uhr, und dem 27. Oktober 2025, 15:00 Uhr, zu. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in Großmehring (Tholbarth), Lorenziweg, im Zeitraum vom 25. Oktober 2025, 14:00 Uhr, bis zum 28. Oktober 2025, 12:30 Uhr.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen in der Umgebung der Bauernhöfe gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841-9343-0 entgegen.