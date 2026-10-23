GPS-Präventionsfahrrad führt in Amberg zu drei Haftbefehlen

Nach dem Diebstahl eines GPS-gestützten Präventionsfahrrads hat die Polizei in Amberg drei polnische Tatverdächtige festgenommen. In ihrem VW-Transporter fanden die Beamten zwei weitere mutmaßlich gestohlene Pedelecs sowie Gegenstände, die teilweise unter das Waffengesetz fallen.

Weitere Pedelecs und Gegenstände sichergestellt

Das Präventionsfahrrad wurde am Mittwoch, 21. Oktober 2026, gegen 7 Uhr gestohlen. Die GPS-Ortung ermöglichte eine zeitnahe Lokalisierung. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Amberg kontrollierten daraufhin einen VW-Transporter mit drei polnischen Staatsangehörigen im Alter von 46, 49 und 50 Jahren.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten neben dem Präventionsfahrrad zwei hochwertige Pedelecs der Marke Cube. Auch diese Fahrräder waren nach bisherigen Erkenntnissen entwendet worden. Ihr Wert beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die rechtmäßigen Eigentümer konnten bereits ermittelt werden. Sämtliche Fahrräder wurden sichergestellt.

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten die Polizisten außerdem einen Schlagring, ein Cuttermesser und ein Klappmesser sicher. Gegen die drei Männer wird wegen des Verdachts des Bandendiebstahls unter Mitführen von Waffen ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind sie bereits mehrfach im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten.

Haftbefehle gegen alle drei Männer

Gegen den 49- und den 50-Jährigen hatten bereits vor der Vorführung Haftbefehle bestanden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurden alle drei Tatverdächtigen am Donnerstag, 22. Oktober 2026, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Männer Haftbefehl. Anschließend wurden sie in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernahm die Ermittlungen. Das Polizeipräsidium Oberpfalz setzt seit Mitte April 2026 speziell präparierte Fahrräder mit GPS-Sendern ein. Die Fahrräder werden gezielt im öffentlichen Raum abgestellt, um bei einem Diebstahl eine schnelle Ortung und weitere Ermittlungsansätze zu ermöglichen. Der Einsatz soll fortgesetzt werden, um insbesondere bandenmäßig agierende Fahrraddiebe zu identifizieren und entwendetes Eigentum sicherzustellen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.