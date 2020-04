Graben | Unbekannter greift älteren Herren mit Hammer an – Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag wendete ein Fahrzeug in einer Hofeinfahrt an der Kornstraße in Graben. Der 76-jähriger Hausbesitzer wies den Fahrer des Fahrzeugs darauf hin, dass die Hofeinfahrt nicht zum Wenden gedacht sei, woraufhin das Fahrzeug weiterfuhr.

Gegen 18.30 Uhr erschien an der Haustüre des Hauses an der Kornstraße ein Mann, der offensichtlich in Bezug mit dem Vorfall stand. Er griff den Hausbesitzer mit einem Hammer und einem weiteren, nicht näher benannten Gegenstand an, schlug ihm damit gegen die Brust und bedrohte ihn. Als dann noch eine 64-jährige Hausbewohnerin dazu kam, schlug ihr der unbekannte Mann mit der Hand ins Gesicht. Der Mann flüchtete in einem grauen Pkw mit AIC-Kennzeichen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen, Tel. 08232/96060

