Graben | Verdacht auf Bombenfund – Entschärfungsteam aus München rückt an

Am heutigen Donnerstag, gegen 10:00 Uhr, wurde im Grabener Ortsteil Lagerlechfeld bei Bauarbeiten in einem Gartengrundstück ein unbekannter, verdächtiger Gegenstand freigelegt. Die Bauarbeiter vermuteten, es könnte sich bei dem etwa 20 cm großen tellerförmigen Metallteil um eine Mine handeln, stellten umgehend die Arbeiten ein und verständigten die Polizei.

In Zusammenarbeit mit den Rettungskräften von BRK, dem THW, sowie den örtlichen und überregionalen Einsatzleitungen der Feuerwehren wurden die Bewohner in einem Umkreis von etwa 60 Metern durch Einsatzkräfte der Polizei aus Augsburg und Schwabmünchen gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Glücklicherweise waren die meisten Anwohner in der Arbeit und auch der nahegelegene Kindergarten war nicht in Betrieb. Das Sportheim in Lagerlechfeld wurde für die Bürger zum vorläufigen Aufenthalt geöffnet. Die meisten Anwohner verzichteten darauf und nutzen die Gelegenheit und das schöne Wetter für einen Spaziergang oder einen Radausflug.

Als gegen 11:30 Uhr ein Bombenentschärfungsteam aus München eintraf, entspannte sich die Lage. Nach fachkundiger Auskunft handelte es sich bei dem Teil um den Tellerboden einer Abwurfbombe, das nur eine geringe Sprengkraft besitzt. Das Spezialteam nahm es mit, um es in München in einem gesicherten Gelände zur Zündung zu bringen. Somit konnten die Anwohner gegen Mittag wieder in ihre Häuser zurückkehren.