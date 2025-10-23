Graffiti mit Hakenkreuzen in Marktredwitz: Kripo Hof ermittelt wegen Sachbeschädigung und verfassungswidriger Symbole

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Graffiti im Bereich des Kirchparks in Marktredwitz angebracht. Auch die Wände der dortigen Grundschule blieben nicht verschont. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vandalismus im Kirchpark

Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, wurden mehrere Wände und das Tor einer Tiefgarage in der Martin-Luther-Straße mit verschiedenen Kritzeleien besprüht. Zeugen entdeckten ähnliche Schmierereien an den Außenwänden der Grundschule in der benachbarten Bauerstraße. Die Polizei vermutet, dass es sich um die gleichen Täter handelt.

Straftatbestand aufgrund von Hakenkreuzen

In beiden Fällen fanden sich neben den Graffiti auch Hakenkreuze, was den Straftatbestand der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllt. Sollte es zur Ermittlung der Täter kommen, droht ihnen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine hohe Geldstrafe.

Kripo Hof bittet um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Hof, die aufgrund der rechtsextremen Symbole die Ermittlungen übernommen hat, bittet um Hinweise. Zeugen, die im Bereich des Kirchparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.