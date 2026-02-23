Graffiti-Sprayer in Augsburger Innenstadt gefasst: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots) – Am Sonntagmorgen, dem 22. Februar 2026, wurden zwei Männer beim Besprühen einer Wand in der Dominikanergasse in der Augsburger Innenstadt beobachtet. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Passantin verständigt Polizei

In den frühen Morgenstunden bemerkte eine aufmerksame Passantin die beiden Männer, einen 25-Jährigen und einen 45-Jährigen, bei der illegalen Aktion. Sie rief daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die Beamten die Tatverdächtigen aufgreifen und kontrollieren.

Sachschaden wird ermittelt

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Polizeibeamten unter anderem Sprühdosen bei den Männern. Die Höhe des durch das Graffiti entstandenen Sachschadens ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Augsburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer wegen Sachbeschädigung laufen.