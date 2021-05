Grausige Entdeckung in Hirblingen – Anwohnerin findet Schafskopf in Wiese

Am Morgen des 01.05.2021 entdeckte eine Anwohnerin auf einer Wiese im Bereich der Wertinger Straße im Gersthofener Ortsteil Hirblingen einen Schafskopf.

Der Kopf wurde fachmännisch vom fehlenden Körper getrennt und wurde vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag an dieser Stelle abgelegt. Er konnte nicht einer in der Nähe befindlichen Schafherde zugeordnet werden.

Die Herkunft des Schafes und die Klärung der Umstände, wie der Kopf an den Fundort gelangte, sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen zu melden.

