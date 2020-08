Gravierende Geschwindigkeitsverstöße

Zwei drastische Überschreitungen der zulässigen Geschwindigkeit gab es letzten Samstag bei Messungen der Polizei

zum einen auf der A 8 / Friedberg / Augsburg-Ost – Eine Autofahrerin fiel Polizeibeamten am Samstagvormittag auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Friedberg und Augsburg-Ost auf. Eine Geschwindigkeitsmessung bestätigte den Verdacht, dass der Mercedes deutlich zu schnell unterwegs war.

Nach Toleranzabzug war noch eine Geschwindigkeit von 202 km/h – seit über einer Woche gilt dort eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h – festzustellen. Zudem unterschritt die 64-jährige Autofahrerin in zwei Fällen den erforderlichen Mindestabstand. Die Mercedes-Fahrerin erwartet nun ein Gesamtbußgeld in Höhe von 1370 Euro, sowie zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.

und zum andern auf der B 17 / Stadtbergen – Eine weitere Geschwindigkeitsmessung wurde am Samstag auf der B 17, Höhe Stadtbergen, in Fahrtrichtung Süden, durchgeführt. Der Spitzenreiter wurde mit 128 km/h bei erlaubten 60 km/h gemessen. Diesen erwarten nun ein Bußgeld von 480 Euro, zwei Punkte sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.