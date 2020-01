Greenpeace will mehr deutschen Einsatz beim Klimaschutz

Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan fordert von Deutschland mehr Ambitionen beim Klimaschutz. „Die Welt schaut nach Deutschland, um zu sehen: Können sie den Kohleausstieg bitte früher schaffen? Können die Klimagesetze ambitionierter sein?“, sagte Morgan der RTL/n-tv Redaktion am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. Die Pläne der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, einen „Green New Deal“ zu implementieren, um Europa zu einem klimaneutralen Kontinent zu machen, hätten laut Morgan „noch ambitionierter sein können“.

Greenpeace-Protest, über dts Nachrichtenagentur

Es sei „sehr wichtig, dass es mit dem `Green New Deal` vorangeht, damit die EU ein Beispiel sein kann. Die EU ist noch nicht aktiv genug“. Das liege teilweise daran, dass „die nationale Politik von Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Polen ein Hindernis ist“, sagte die Aktivistin.

Deutschland bremse die EU auf diesem Themenfeld aus. „Bevor wir ein ambitioniertes Deutschland sehen, ist es schwierig eine ambitionierte EU zu sehen“, so die Greenpeace-Chefin weiter. Um Unternehmen eine Chance zu geben, sich anzupassen und gleichzeitig eine ambitionierte Klimaschutzpolitik zu verfolgen, seien klare Forderungen nötig. „Es gelingt, wenn es ein klares Gesetz gibt für eine klimaneutrale Welt bis optimal 2040 in Europa, und wenn die Unternehmen sagen, was für Gesetze sie brauchen, was für Forschung sie brauchen. Dann könnte es sehr schnell gehen“, so Morgan.

Die Unternehmen seien jedoch „noch immer in derselben Defensive wie in den letzten 20 Jahren, darum ist jetzt so wenig Zeit“. Sie müssten jetzt handeln, denn die Atmosphäre werde nicht warten. „Die Auswirkungen finden statt in Australien, in Indonesien, weltweit. Das hört nicht auf“, sagte die Greenpeace-Chefin.