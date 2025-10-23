Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.7 C
London
type here...
Subscribe
Grenzkontrolle auf A6: Gesuchter Straftäter mit 46.000 Euro Justizschulden festgenommen
Bundespolizei München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grenzkontrolle auf A6: Gesuchter Straftäter mit 46.000 Euro Justizschulden festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Waidhaus – Bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der A6 in der Nähe von Waidhaus hat die Bundespolizei am Dienstag (22. Oktober) einen gesuchten Straftäter gefasst. Der 29-jährige Bulgare war aufgrund einer ausstehenden Justizstrafe von insgesamt 46.000 Euro per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.

Haftbefehl wegen unbezahlter Geldstrafe

Bei der Überprüfung seiner Personalien entdeckten die Beamten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Das Amtsgericht Apolda hatte ihn im August wegen Betrugs verurteilt. Die Strafe umfasste eine Geldstrafe von 5.400 Euro sowie eine Werteinziehung von 41.000 Euro. Aufgrund der Nichtbezahlung der Geldstrafe wurde der Haftbefehl erlassen.

Inhaftierung in der Justizvollzugsanstalt Weiden

Da der 29-Jährige nicht in der Lage war, die geforderte Summe zu zahlen, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Weiden gebracht. Dort muss er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von mehreren Monaten absitzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...

Neueste Artikel