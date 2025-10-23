Grenzkontrolle auf A6: Gesuchter Straftäter mit 46.000 Euro Justizschulden festgenommen

Waidhaus – Bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der A6 in der Nähe von Waidhaus hat die Bundespolizei am Dienstag (22. Oktober) einen gesuchten Straftäter gefasst. Der 29-jährige Bulgare war aufgrund einer ausstehenden Justizstrafe von insgesamt 46.000 Euro per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben.

Haftbefehl wegen unbezahlter Geldstrafe

Bei der Überprüfung seiner Personalien entdeckten die Beamten, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt vorlag. Das Amtsgericht Apolda hatte ihn im August wegen Betrugs verurteilt. Die Strafe umfasste eine Geldstrafe von 5.400 Euro sowie eine Werteinziehung von 41.000 Euro. Aufgrund der Nichtbezahlung der Geldstrafe wurde der Haftbefehl erlassen.

Inhaftierung in der Justizvollzugsanstalt Weiden

Da der 29-Jährige nicht in der Lage war, die geforderte Summe zu zahlen, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Weiden gebracht. Dort muss er nun die Ersatzfreiheitsstrafe von mehreren Monaten absitzen.