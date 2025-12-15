Newsletter
Grenzkontrollen an der A6: Bundespolizei stoppt gesuchte Straftäter mit offenen Haftbefehlen
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Waidhaus – Am vergangenen Wochenende, vom 12. bis 14. Dezember, erzielte die Bundespolizeiinspektion Waidhaus bei den wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der A6 zwei erfolgreiche Fahndungstreffer. Beide Männer konnten ihre Haftstrafen durch die Zahlung von Geldstrafen vermeiden und ihre Reise fortsetzen.

50-jähriger Bulgarischer Staatsbürger entrinnt Haftstrafe

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kontrollierten Bundespolizisten auf der A6 einen 50-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen. Bei einer Überprüfung seiner Personalien entdeckten die Beamten einen bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Landshut. Das Amtsgericht Landshut hatte den Mann im Februar 2025 rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Da er seine Justizschulden nicht beglichen hatte, drohte ihm eine mehrmonatige Freiheitsstrafe. Alternativ musste er eine Geldstrafe von 2.500 Euro zuzüglich 81 Euro Verfahrenskosten bezahlen. Nach einem Telefonat versicherte der Mann, dass ein Freund den Betrag bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg hinterlegen werde. Nach vollständiger Zahlung setzten die Beamten den Mann wieder auf freien Fuß, und er konnte seine Reise fortsetzen.

Junger Rumäne zahlt Geldstrafe vor Ort

Am Freitagvormittag überprüften Bundespolizisten einen 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Auch hier führte ein Datenabgleich zum Fahndungstreffer. Die Staatsanwaltschaft Weiden suchte den Mann für eine Strafvollstreckung und Aufenthaltsermittlung. Grund war eine Verurteilung durch das Amtsgericht Weiden im April 2025 wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis; er war im März 2025 auf der A6 mit einem Pkw unterwegs gewesen, obwohl gegen ihn ein rumänisches Fahrverbot bestand. Die nicht gezahlte Geldstrafe führte zu einem Haftbefehl, der eine Freiheitsstrafe oder alternativ eine Geldstrafe von 300 Euro zuzüglich 82,50 Euro Kosten vorsah. Der 21-Jährige beglich die Geldstrafe umgehend, sodass er auf freiem Fuß bleiben und seine Reise fortsetzen konnte.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel