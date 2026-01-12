Grenzpolizei entdeckt Falschgeld im Wert von 1.400 Euro bei Kontrolle auf A3 bei Passau

Am Samstagabend entdeckten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Passau auf der Autobahn A3 bei einer Routinekontrolle Falschgeld im Fahrzeug eines moldauischen Staatsbürgers.

Verdacht auf gefälschte Banknoten

Die Schleierfahnder untersuchten einen Mercedes mit moldauischer Zulassung und fanden dabei bei dem 57-jährigen Fahrer Bargeld, das vermutlich gefälscht war. Insgesamt stellten die Beamten rund 1.400 Euro sicher.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Verdacht der Geldfälschung weiter zu untersuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann seine Reise fortsetzen.