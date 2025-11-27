Grenzpolizei entdeckt in Frankreich gestohlene Rennräder bei Kontrolle auf A6

Pleystein, Lkr. Neustadt an der Waldnaab – Bei einer Kontrolle auf der Bundesautobahn A6 in Richtung Tschechien stießen Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus am Donnerstag, 23. November, auf einen brisanten Fund. In einem französischen Kleintransporter wurden zehn hochwertige Rennräder sichergestellt, die aus einem Diebstahl in Frankreich stammen.

Rennräder hinter Sperrmüll versteckt

Bei der Schleierfahndung um 05:00 Uhr wurde ein 41-jähriger Rumäne als Fahrer ermittelt, der zusammen mit einer 40-jährigen rumänischen Frau und einem 11-jährigen Jungen unterwegs war. Auffälligkeiten bei der Kontrolle führten zu einer intensiveren Durchsuchung des Transporters. Im Laderaum, verborgen hinter großen Mengen Sperrmüll, fanden die Beamten die gestohlenen Fahrräder. Die hochwertigen Räder wurden sofort sichergestellt, der Fahrer durfte jedoch nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland weiterreisen. Der Wert der Beute wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt.

Ermittlungen über Ländergrenzen hinweg

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden leitet die weiteren Ermittlungen in Kooperation mit dem Gemeinsamen Zentrum der deutsch-französischen Polizeizusammenarbeit in Kehl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Fahrräder Mitte November 2025 aus einem Fahrradgeschäft im Westen Frankreichs gestohlen. Nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. sollen die Räder bald an den französischen Händler zurückgegeben werden.