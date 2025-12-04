Newsletter
Grenzpolizei findet gestohlene Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro auf A6 bei Leuchtenberg
Polizeipräsidium Oberpfalz
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 1. Dezember, führte die Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der Bundesautobahn A6 in Richtung Tschechien nahe Leuchtenberg eine gezielte Kontrolle durch. Im Visier war ein Kleintransporter mit vier Personen an Bord, in dem die Beamten mehrere verpackte hochwertige Fahrräder fanden. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen wegen Hehlerei und Geldwäsche übernommen.

Aufsehenerregender Fund bei Fahrzeugkontrolle

Im Fahrzeug befanden sich vier rumänische Staatsbürger im Alter von 20 bis 51 Jahren. Aufgrund mehrerer Ungereimtheiten während der Kontrolle wurde der Transporter gründlicher überprüft. Dabei entdeckten die Polizisten insgesamt sieben hochwertige Fahrräder, ein Pedelec sowie ein Lastenfahrrad, die einen Gesamtwert im fünfstelligen Bereich haben. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Räder in Großbritannien gestohlen wurden.

Strafverfahren gegen Fahrer und Beifahrer

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. wurden alle Fahrräder sichergestellt. Gegen den 20-jährigen Fahrer und seinen 41-jährigen Beifahrer, beide rumänischer Herkunft, laufen nun Ermittlungsverfahren. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden untersucht insbesondere die Herkunft der Fahrräder und sucht nach weiteren Tatverdächtigen.

Sicherheitsleistungen angeordnet

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. mussten beide Verdächtige, die hohe Bargeldbeträge bei sich führten, jeweils einen vierstelligen Betrag als Sicherheitsleistung entrichten. Diese wird bei einer eventuellen Strafe angerechnet und dient dem Rechtsverfolgungsinteresse des Staates.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

