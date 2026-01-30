Grenzpolizei Passau entdeckt über zwei Kilogramm Cannabis bei Fahrzeugkontrolle auf A3

PASSAU. Am Donnerstagabend, den 29. Januar 2026, gelang es der Grenzpolizeiinspektion Passau im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf der A 3, eine erhebliche Menge Cannabis sicherzustellen. Eine Überprüfung eines BMWs an der Anschlussstelle Passau-Nord gegen 18:45 Uhr führte zur Entdeckung von über zwei Kilogramm Cannabis in einer Sporttasche im Fahrzeug.

Intensive Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Fahrers erteilt. Bei dieser Durchsuchung konnten jedoch keine weiteren relevanten Beweismittel sichergestellt werden.

Entlassung des Tatverdächtigen

Der 25-jährige Tatverdächtige mazedonischer Herkunft, der einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.