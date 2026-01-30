type here...
Grenzpolizei Passau entdeckt über zwei Kilogramm Cannabis bei Fahrzeugkontrolle auf A3
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grenzpolizei Passau entdeckt über zwei Kilogramm Cannabis bei Fahrzeugkontrolle auf A3

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU. Am Donnerstagabend, den 29. Januar 2026, gelang es der Grenzpolizeiinspektion Passau im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle auf der A 3, eine erhebliche Menge Cannabis sicherzustellen. Eine Überprüfung eines BMWs an der Anschlussstelle Passau-Nord gegen 18:45 Uhr führte zur Entdeckung von über zwei Kilogramm Cannabis in einer Sporttasche im Fahrzeug.

Intensive Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis aufgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Fahrers erteilt. Bei dieser Durchsuchung konnten jedoch keine weiteren relevanten Beweismittel sichergestellt werden.

Entlassung des Tatverdächtigen

Der 25-jährige Tatverdächtige mazedonischer Herkunft, der einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel