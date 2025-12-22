Newsletter
Grenzpolizei Selb entdeckt gefälschte Banknoten und illegale Pyrotechnik bei Fahrzeugkontrolle auf Staatsstraße 2179
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grenzpolizei Selb entdeckt gefälschte Banknoten und illegale Pyrotechnik bei Fahrzeugkontrolle auf Staatsstraße 2179

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Im Rahmen einer Grenzkontrolle konnten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Samstagmittag auf der Staatsstraße 2179 bei Wildenau einen bedeutenden Fund machen.

Gefälschte Geldscheine entdeckt

Die Beamten kontrollierten einen DaimlerChrysler aus Gummersbach, in dem sich zwei deutsche Staatsbürger im Alter von 20 und 18 Jahren befanden. Bei der Kontrolle wurden fast 20 gefälschte 50-Euro-Banknoten gefunden, die größtenteils unter dem Beifahrersitz versteckt waren.

Illegale Einfuhr aus Tschechien

Zusätzlich beschlagnahmten die Polizisten pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 3. Diese waren zuvor in Tschechien erworben und unerlaubt nach Deutschland eingeführt worden.

Durchsuchung der Wohnräume

Zudem durchsuchten die Beamten die Wohnungen der beiden jungen Männer. In der Wohnung des 18-Jährigen fanden sie eine erhebliche Menge an Dopingmitteln, von denen er sich ebenfalls trennen musste.

Die Kriminalpolizei Hof hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Falschgelddelikte, Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz sowie das Anti-Doping-Gesetz übernommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

