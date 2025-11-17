Newsletter
Grenzpolizei Selb entdeckt mehrfach unerlaubten Dopingmitteltransport auf A9
Polizeipräsidium Oberfranken
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Grenzpolizei Selb machte am Sonntagabend auf der A9 mehrere Aufgriffe von Dopingmitteln. Die Kontrollen erfolgten im Rahmen der Schleierfahndung an verschiedenen Stellen und führten zu bemerkenswerten Erfolgen.

PWC Lipperts-West

Gegen 17 Uhr wurde ein 28-jähriger Pole am Parkplatz Lipperts-West in einem Audi überprüft. Die Beamten fanden im Fahrzeug eine erhebliche Menge Dopingmittel vor. Der gesetzliche Grenzwert war dabei um das 2,7-fache überschritten.

Bereich Berg

Kurz darauf hielten die Fahnder im Bereich Berg einen VW Golf an. Bei den beiden polnischen Insassen im Alter von 30 und 21 Jahren wurden erneut erhebliche Mengen Dopingmittel entdeckt. Der Grenzwert war hier 14-fach überschritten.

AS Münchberg-Nord

Am Abend kontrollierten die Beamten an der Anschlussstelle Münchberg-Nord einen 25-jährigen polnischen Fahrer eines Seat Leon und stellten ebenfalls Dopingmittel in beträchtlicher Menge sicher. Die Überschreitung betrug hier das 5,6-fache.

In allen drei Fällen sicherten die Fahnder die Dopingmittel und leiteten Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Gesetz ein. Die Kriminalpolizei Hof übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Hintergrund

Dopingmittel sind in Deutschland in der Regel verschreibungspflichtig. Ihr Erwerb, Besitz und die Einfuhr in großen Mengen zum Einsatz im Sport sind nach dem Anti-Doping-Gesetz strafbar, unabhängig von ihrer Verfügbarkeit im Ausland.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

