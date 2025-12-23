Newsletter
Dienstag, Dezember 23, 2025
1 Min.Lesezeit

Greta Thunberg bei Demo in London festgenommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die schwedische Klima- und Pro-Palästina-Aktivistin Greta Thunberg ist in London bei einer Demonstration festgenommen worden. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass sie wegen des Zeigens eines Plakats, welches eine verbotene Organisation unterstütze, in Gewahrsam genommen worden sei.

Greta Thunberg Bei Demo In London FestgenommenBritischer Polizist (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Thunberg hatte an einer Kundgebung teilgenommen, um Mitglieder der Organisation “Palestine Action” zu unterstützen, die sich derzeit in Untersuchungshaft in einem Hungerstreik befinden. Die Demonstration fand vor den Büros eines Unternehmens statt, welches laut der Protestgruppe Dienstleistungen für ein israelisches Verteidigungsunternehmen erbringt. Zwei Aktivisten hatten rote Farbe auf die Fassade des Gebäudes gesprüht, bevor die Polizei eintraf und Festnahmen vornahm.

Auf im Netz veröffentlichten Videos war Thunberg vor ihrer Festnahme mit einem Schild zu sehen, auf dem “I support the Palestine Action prisoners. I oppose genocide” steht. Die Hungerstreikenden fordern das Ende von britischen Waffenlieferungen an Israel, sowie die Aufhebung des Verbots von “Palestine Action”.

Die britische Regierung hatte “Palestine Action” im Juli 2025 gemäß dem britischen “Terrorism Act 2000” als terroristische Vereinigung verboten, nachdem Mitglieder des Netzwerks Flugzeuge der Royal Air Force beschädigt hatten. Seitdem hat die britische Polizei bereits über 2.000 Personen wegen ihrer Unterstützung für die Gruppe festgenommen.

