Newsletter
Dienstag, Dezember 2, 2025
10.5 C
London
type here...
Subscribe
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Greuther Fürth trennt sich von Trainer Thomas Kleine

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SpVgg Greuther Fürth hat Trainer Thomas Kleine und seine Co-Trainer Milorad Pekovic und Marco Konrad mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Als Nachfolger wurde Heiko Vogel verpflichtet, der einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieb.

Greuther Fürth Trennt Sich Von Trainer Thomas KleineThomas Kleine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sportdirektor Stephan Fürstner begründete den Schritt mit den sportlichen Problemen in der laufenden Saison. Man habe es nicht geschafft, wiederkehrende Fehler abzustellen und notwendige Punkte zu holen, hieß es. Fürstner dankte Kleine, der das Team in der Vorsaison noch zum Klassenerhalt geführt hatte. Der entlassene Trainer zeigte sich enttäuscht und äußerte die Überzeugung, dass die Mannschaft den Weg auch mit ihm geschafft hätte.

Neuer Cheftrainer Heiko Vogel, zuletzt beim FC Basel tätig, wird von den Assistenten Danny Schwarz und Aleksandro Petrovic unterstützt. Vogel kündigte an, der Mannschaft Struktur vermitteln zu wollen. Die erste Trainingseinheit unter seiner Leitung findet am Dienstag um 15 Uhr statt und ist öffentlich.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

27-jähriger Augsburger in Horror-Unfall in München verwickelt – zwei Tote

0
München | Ein Augsburger biegt nichts ahnend bei Grün...
Polizei & Co

Vermisstenfahndung in Gersthofen und Augsburg beendet – Gesuchte gefunden

0
Die Polizei sucht derzeit dringend nach der 76-jährigen Annelise von Klipstein. Die Seniorin aus dem Gersthofener Zentrum wird seit dem heutigen Tag vermisst. Da sie möglicherweise desorientiert ist und auf Medikamente angewiesen bleibt, besteht eine akute Gefährdungslage.
Augsburg Stadt

FC Augsburg trennt sich von Chefcoach Sandro Wagner

0
Sandro Wagner, der erst im Sommer den Cheftrainerposten beim...
Polizei & Co

Auto kracht in Restaurant | Zwei Verletzte nach Unfall in Augsburg-Lechhausen

0
Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am Freitagabend im Augsburger Stadtteil Lechhausen für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Gegen 19 Uhr war im Kreuzungsbereich Blücherstraße / Schleiermacherstraße ein automatischer E-Call ausgelöst worden. Kurz darauf gingen mehrere Notrufe ein – die Meldung: Ein Auto ist in ein Restaurant gefahren.
Vermischtes

Thomas Gottschalk macht Krebserkrankung öffentlich

0
Thomas Gottschalk hat eine schwere Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der Entertainer sagte der "Bild", dass er im Sommer die Diagnose erhalten habe.

Neueste Artikel