In den Abend- und Nachtstunden des 10.04.2020 musste die Polizei mehrmals Feiern und Treffen auflösen. In Gersthofen veranstalteten sechs Personen auf einem Industriegelände eine Feier mit lauter Musik und Alkohol. In Neusäß, Langweid a.L. und Gersthofen gingen Mitteilungen über Personengruppen ein, die sich in Grünanlagen trafen. In Königsbrunn musste eine Grillfeier mit sieben Personen in einem Garten aufgelöst werden. In Augsburg-Kriegshaber wurde eine Gruppe von sechs Personen auf einer Parkbank angetroffen, die sich unterhielten und Getränke konsumierten. Bei der polizeilichen Kontrolle zeigten sie sich völlig uneinsichtig, kamen dem Platzverweis jedoch nach. In Nördlingen und Mertingen feierten mehrere Personen zusammen in ihren Gärten, u.a. mit lauter Musik.

Die Feiern/Treffen wurden von der Polizei aufgelöst und allen Personen ein Platzverweis ausgesprochen. Sie erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.