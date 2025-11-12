Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
16.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grimm wirft SPD strategische Nutzung von Warnung vor AfD vor

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Veronika Grimm, Wirtschaftsweise und Aufsichtsrätin von Siemens Energy, hat der SPD vorgeworfen, ihre Warnungen vor Vorschlägen der AfD seien auch dazu gedacht, Wirtschaftsreformen zu verhindern. “Alles, was die AfD anmahnt, stigmatisiert die SPD sofort als Teufelszeug – auch aus strategischen Gründen”, sagte Grimm dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe). So zwinge die SPD die CDU noch mehr auf ihre Linie.

Grimm Wirft Spd Strategische Nutzung Von Warnung Vor Afd Vor
Veronika Grimm (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

AfD-Parteichefin Alice Weidel verhöhne die Regierung immer wieder, dass kein echtes Wachstum komme, und kritisiere die Schuldenpolitik. “Natürlich ist das wohlfeil – aber auch nicht falsch”, erklärte Grimm. Je länger man mit wirksamen Reformen warte, desto länger gehe es so weiter.

Grimm lehnte zudem eine Reform der Erbschaftssteuer ab. Im am Mittwoch erschienen Jahresgutachten des Sachverständigenrats fordern die anderen vier Mitglieder, die Ausnahmen für Betriebsvermögen deutlich zu reduzieren. Grimm sieht das anders. “Angesichts der aktuell schwachen privaten Investitionstätigkeit und der damit verbundenen geringen Wachstumsaussichten erscheint der Vorschlag geradezu fahrlässig”, sagte sie. Eine Reform dürfe die Wirtschaftsdynamik nicht noch weiter schwächen. “Da hätte am Ende keiner etwas von, auch die Arbeitnehmer nicht.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel