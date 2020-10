GrindTec entfällt – Lokales Corona-Testzentrum bleibt an der Messe Augsburg

Das lokale Corona-Testzentrum in Augsburg bleibt an der Messe Augsburg in der Messehalle 3. Der Umzug in das ehemalige Wertstoff- und Servicedepot des AWS in Haunstetten, der für morgen geplant war, findet nicht statt. Grund für den Verbleib ist der Ausfall der Fachmesse GrindTec.

Bisher bietet das Testzentrum in Augsburg einen Service an, wonach sich täglich zwischen 13 und 15 Uhr Personen ohne Termin testen lassen können. Dieser Service ist in erster Linie für Menschen gedacht, denen es aufgrund fehlender Fähigkeiten oder fehlender Geräte nicht möglich ist, einen Termin in Internet zu vereinbaren. In jüngster Zeit haben immer mehr Bürgerinnen und Bürger versucht, diesen Service zu nutzen – zuletzt waren es mehr als 300 Personen.

„Dieser hohe Andrang kann weder im Testzentrum bearbeitet werden, noch durch die Zufahrtswege abgefangen werden. Ich bitte daher Bürgerinnen und Bürger aus den Nachbarlandkreisen Augsburgs, die Testzentren in den jeweiligen Landkreisen zu nutzen. Augsburgerinnen und Augsburger bitte ich, Termine online zu vereinbaren oder über die Telefonnummer 116 117 einen Test zu vereinbaren. Wenn sich der hohe Andrang nicht legt, stellen wir den Service für Personen ohne Termin ein“, so Gesundheitsreferent Reiner Erben.

Mit 4.500 Tests pro Woche sind die maximalen Kapazitäten entsprechend den Vorgaben des Freistaats im Grunde bereits ausgeschöpft. Die Stadt Augsburg ist jedoch in Gesprächen

mit der Regierung von Schwaben und der Bäuerle Ambulanz als Betreiberin, wie die Testkapazitäten, etwa am Wochenende, erweitert werden können.

Messe GrindTec entfällt

Eigentlich hätte das lokale Corona-Testzentrum morgen in das ehemalige Wertstoff- und Servicedepot des AWS neben der Haunstetter Feuerwehr ziehen sollen. Dieser Wechsel hatte zuletzt für deutliche Reaktionen gesorgt (wir berichteten), diese sind nun aber wohl vom Tisch. Nach unseren Informationen wird die Fachmesse GrindTec aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Das Testzentrum kann somit in der Messehalle 3 verbleiben.