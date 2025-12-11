Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grönemeyer und Maffay zu “Musikgipfel” im Kanzleramt eingeladen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Herbert Grönemeyer und Peter Maffay sollen am kommenden Donnerstag auf Einladung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) an einem “Musikgipfel” im Kanzleramt teilnehmen. Geplant sei ein “Round Table”-Gespräch über die Folgen des Streamings für die Musikschaffenden, berichtet die “Rheinische Post” (Freitagausgabe).

Grönemeyer Und Maffay Zu &Quot;Musikgipfel&Quot; Im Kanzleramt EingeladenHerbert Grönemeyer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Deutschlands Musiker bräuchten “für ihre kreativen Leistungen mehr Wertschätzung in der digitalen Welt”, sagte Weimer der Zeitung. Darum werde er mit wichtigen Akteuren darüber sprechen, “wie wir die digitale Musiklandschaft transparenter und gerechter gestalten können, so dass alle Akteure, von den Musikschaffenden bis zu den Nutzern, dabei gewinnen können”.

Hintergrund des Treffens ist eine Studie, die der Beauftragte für Kultur und Medien gefördert hatte. Aus ihr geht unter anderem hervor, dass 74 Prozent der Befragten aus der deutschen Musikindustrie unzufrieden mit den Einnahmen aus Musikstreaming sind. Der Markt müsse aber so gestaltet werden, dass die Künstler transparent und fair entlohnt werden, so Weimer. “Da möchte ich die Meinung derer hören, die Musik als ihren Beruf ausüben.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel