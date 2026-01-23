Grönland: Dobrindt will Partnerschaft mit USA nicht anzweifeln

Trotz der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, fordert Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), “die Partnerschaft mit den USA nicht in Zweifel zu ziehen”. Man brauche ein “konstruktives Miteinander, auch wenn das in erkennbarem Maße nicht jeden Tag gleich leicht fällt”, sagte der CSU-Politiker der “Süddeutschen Zeitung” (Samstagausgabe).

Die vergangenen Tage hätten seiner Ansicht nach eines gezeigt: “Es ist wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben”, so Dobrindt.

Europa müsse den Fokus nach Osten und auf die Ukraine richten. “Es ist für uns Europäer entscheidend, dass der Angriffskrieg Putins beendet wird. Dafür muss die westliche Welt zusammenstehen und weitere Konflikte vermeiden”, sagte Dobrindt.