Newsletter
type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Grönland: EU-Grüne fordern “Finanz-Bazooka” gegen Trump

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Nachdem der Dänische Pensionsfonds aus Protest gegen den Grönland-Streit seine US-Staatsanleihen verkauft, fordert der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen einen gemeinsamen Finanzboykott der EU gegen Washington.

US-Konsulat auf Grönland am 19.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Europa sollte über einen koordinierten Kaufstopp von US-Staatsanleihen und den gleichzeitigen Aufbau von sicheren europäischen Finanzanlagen Trump massiv unter Druck setzen”, sagte Andresen dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Trump würde durch eine finanzpolitische Reaktion viel stärker unter Druck geraten, als wenn man ein wenig an der Zoll-Schraube dreht.”

Andresen forderte: “EU-Kommission, Investitionsbank und die EZB sollten alle Optionen prüfen, um diese Finanz-Bazooka auf den Weg zu bringen”, so der Grüne. “Wenn Europa den Kauf verlangsamt oder Verkäufe signalisiert, steigt der Renditedruck auf US-Schulden und die Refinanzierungskosten für Staat und Wirtschaft.”

Europa hält etwa zehn Prozent aller US-Staatsanleihen im Umfang von 1,5 Billionen US-Dollar. “Die EU solle schrittweise die rund 1,5 Billionen US-Staatsanleihen in europäischen Händen umschichten”, sagte Andresen dem RND.

Aufgrund des Haushalts- und Leistungsbilanzdefizits der USA ist die US-Wirtschaft stark auf ausländisches Kapital angewiesen. Ökonomen zufolge kann schon eine moderate Zurückhaltung großer Investoren die Nachfrage nach US-Staatsanleihen und damit nach US-Dollar verringern, den Dollar abwerten und die Finanzierungskosten für den US-Staat erhöhen.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

0
In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Vermisste 12-Jährige aus Kempten wohlbehalten gefunden und an Eltern übergeben

0
Die heute als vermisst gemeldete 12-jährige aus Kempten (Allgäu)...
Polizei & Co

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

0
Augsburg - Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel