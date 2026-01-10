Newsletter
Samstag, Januar 10, 2026
2.6 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Grönland: Schneider warnt vor Ausbeutung von Rohstoffen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat mit Blick auf neue Konflikte um fossile Energien und Bodenschätze mehr Resilienz angemahnt.

Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zu den US-Plänen für eine Annexion Grönlands sagte Schneider der “Rheinischen Post”: “Wir können froh sein, dass es noch Gebiete auf der Welt gibt, die nicht ausgebeutet werden. Insofern betrachte ich die US-Fantasien mit großer Sorge. Zumal es mich an üble Zeiten des Imperialismus erinnert, solche Drohungen gegen ein anderes Land auszusprechen, das darüber hinaus noch in der Nato ist.” Europa müsse dagegenhalten und tue das bereits, sagte Schneider.

“Wir leben in Zeiten, in denen Großmächte wie nun leider auch die USA Machtpolitik mit Öl und Gas betreiben. Wer davon abhängig ist, hat ein Problem”, mahnte der Umweltminister. “Wer es dagegen schafft, weniger Öl und Gas zu verbrauchen und wichtige Rohstoffe zu recyceln statt zu importieren, steht besser da. Deswegen sind für mich die Umweltthemen, also Recycling und erneuerbare Energien, wichtiger denn je, um unabhängig und resilient zu werden”, sagte der SPD-Politiker.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

