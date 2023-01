In der Nacht zum Freitag (6.1.2023) führte die Kontrolle eines Autofahrers aus Belgien zum Fund von 7 kg Kokain.

Im Rahmen einer Fahndungskontrolle auf der BAB 7 bei Füssen hielten Fahnder der Grenzpolizeistation Pfronten einen Pkw mit belgischem Kennzeichen an. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich für die Fahnder Anzeichen für den Verdacht einer Drogenkurierfahrt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten dann in professionellen Schmuggelverstecken rund 7 kg Kokain. Beim Fahrer, einem 32-jährigen Mann aus Belgien, ergaben sich zudem Anhaltspunkte für den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann wurde wegen Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen, die Drogen und das Fahrzeug sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten wurde der mutmaßliche Drogenkurier noch am Freitagvormittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag, woraufhin Beamte den 32-Jährigen in eine bayerische Justizvollzugsanstalt brachten.

„Die Beamten unserer Fahndungsdienststellen verzeichnen immer wieder herausragende Erfolge, indem sie regelmäßig harte Drogen im Kilobereich aus dem Verkehr ziehen“, hebt Polizeivizepräsident Dr. Dominikus Stadler hervor.

Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West rund 470 kg Betäubungsmittel sichergestellt, darunter rund 171 kg Kokain und 23 kg Heroin.

„Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität ist ein Schwerpunkt der Polizeiarbeit in Schwaben Süd/West. Die sichergestellten Mengen sind allenfalls die Spitze des Eisbergs. Im Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel werden wir nicht locker lassen“, so Stadler.

Die weiteren Ermittlungen gegen den 32-Jährigen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

„Unserer Spezialabteilung zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität gelingt es, auch mittels der hervorragenden internationalen Zusammenarbeit, den internationalen Drogenhandel konsequent und effektiv zu verfolgen und immer wieder Hintermänner zu fassen“, so die Leitende Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Kempten, Petra Strohbach.