Großalarm auf der B300 – Tanklastzug fängt bei Schrobenhausen Feuer

Großalarm für die Feuerwehren rund um Schrobenhausen am Donnerstagmorgen (15.04.2021) um kurz vor 6 Uhr. Ein Tanklastzug soll auf der B300 zwischen Schrobenhausen und Waidhofen im oberbayerischen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Feuer gefangen haben.

Als die ersten Einsatzkräfte eintreffen ist die Situation zwar zeitkritisch jedoch nicht ganz so dramatisch wie ursprünglich gedacht. Durch ein beherztes und rasches Eingreifen können die Kameraden den Brand an der Zugmaschine schnell unter Kontrolle bringen, so ein Übergreifen auf den Tankauflieger und ein Schreckensszenario verhindern. Der Fahrer des Lastwagens bleibt unverletzt, denn er parkte seinen Tanklastzug kurzerhand auf der Bundesstraße, als er den Brand bemerkte und verließ die Zugmaschine. Trotz des relativ glimpflichen Ausgangs bleibt die B300 aufgrund der Bergemaßnahmen für Stunden gesperrt.