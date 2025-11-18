Großangelegte Razzia gegen Kinderpornografie in Niederbayern: Mehrere Objekte durchsucht, Tatverdächtige ermittelt

LKR. LANDSHUT, LKR. DINGOLFING-LANDAU, LKR. KELHEIM, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am 18. November 2025 durchsuchten zahlreiche Einsatzkräfte mehrere Wohnungen im westlichen Niederbayern auf der Grundlage des Verdachts auf Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte.

Früh morgendliche Durchsuchungen in mehreren Landkreisen

In den frühen Morgenstunden vollzogen die Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Landshut, unterstützt von den Zentralen Einsatzdiensten Landshut, insgesamt acht richterliche Durchsuchungsbeschlüsse. Betroffen waren Objekte in den Landkreisen Landshut, Dingolfing und Kelheim. Die Ermittler stellten dabei zahlreiche Laptops/PCs, Smartphones, verschiedene Speichermedien sowie eine Wildkamera sicher.

Ermittlungen gegen Männer zwischen 16 und 59 Jahren

Die Tatverdächtigen, Männer im Alter von 16 bis 59 Jahren, stehen im Verdacht, Inhalte mit kinderpornografischem Inhalt erworben, besessen und verbreitet zu haben. Vermutlich über Chatgruppen und einschlägige Messenger-Dienste wurden Bilder mit kinder- oder jugendpornografischem Inhalt geteilt.

Sichergestellte Geräte und verstecktes Tablet entdeckt

Zusätzlich vollzog die Kriminalpolizei Straubing, unterstützt durch die Zentralen Einsatzdienste Straubing sowie drei Datenträgerspürhunde, einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss im nördlichen Landkreisgebiet. Dabei konnte eines der Spürhunde ein verstecktes Tablet aufspüren. Auch zahlreiche USB-Sticks, Mobiltelefone, Laptops und Tablets wurden sichergestellt.

Der Tatverdächtige in diesem Fall, ein 51-jähriger Deutscher, stand bereits zum wiederholten Male im Verdacht, kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet zu haben, möglicherweise über bekannte Chatgruppen auf öffentlich zugänglichen Online-Plattformen.

Die einzelnen Fälle stehen in keinem Zusammenhang, sondern werden unabhängig voneinander bearbeitet.

Anonymität im Internet schützt nicht vor Strafverfolgung

Diese koordinierte Durchsuchungsaktion zwischen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaften zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden entschlossen sind, gegen Verdächtige vorzugehen, die glauben, sich in der vermeintlichen Anonymität des Internets verstecken zu können. Oft werden soziale Netzwerke von Nutzern genutzt, um strafbare Inhalte auszutauschen. Der Besitz und das Verbreiten von kinder- und jugendpornografischen Schriften stellt eine schwerwiegende Straftat dar.

Wer eine solche Datei erhält, sollte diese nicht löschen, sondern umgehend die Polizei informieren. Es wird empfohlen, in der betroffenen Gruppe klarzustellen, dass man sich von solchen Inhalten distanziert und diese nicht haben möchte, und die Gruppe nach Anzeigeerstattung sofort zu verlassen.

Verhaltensempfehlungen für einen sicheren digitalen Alltag

Notwendigkeit der Mitgliedschaft in unübersichtlichen Chatgruppen prüfen

Automatische Speicherung von Bild- und Videodateien deaktivieren

Beim Online-Flirt das tatsächliche Alter von Gesprächspartnern kritisch hinterfragen

Für mehr Sicherheit im digitalen Familienalltag: Einrichten von Kinderkonten, Nutzung von Virenschutzprogrammen, Firewall-Überprüfung, Router mit Kinderschutz, Verwendung von Kindersuchmaschinen, Begrenzung der Online-Zeit sowie offene Gespräche über Internetgefahren und Schutzmaßnahmen werden dringend empfohlen.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://t1p.de/jvscp