Großangelegte Razzia in Augsburg: Drei Männer wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Haft

Am Dienstag, den 10. Februar 2026, führte die Kriminalpolizei Augsburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg eine großangelegte Durchsuchungsaktion durch. Im Fokus standen Verdachtsfälle von gewerbsmäßigem Betrug, Geldwäsche und Veruntreuung.

Durchsuchung von 40 Objekten in Augsburg und Dillingen

Bereits um 6 Uhr am Dienstagmorgen durchsuchten Ermittler 40 Objekte, sowohl private als auch gewerbliche Immobilien, im Raum Augsburg und Dillingen. Die Razzia erfolgte im Rahmen umfangreicher Ermittlungen der Kommissariate für Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität. Im Zentrum der Ermittlungen stand der Verdacht, dass staatliche BAFA-Fördermittel für fiktive bauliche Modernisierungsmaßnahmen illegal beantragt wurden. Die Fördergelder sollen in Immobilien und Luxusgüter investiert worden sein, wodurch ein Schaden im mittleren siebenstelligen Bereich entstand.

Drei Haftbefehle vollstreckt

Im Zuge des Einsatzes wurden drei Männer im Alter von 24 und 43 Jahren verhaftet. Sie besitzen die ukrainische und deutsche Staatsangehörigkeit und wurden noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Sie befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Der Einsatz wurde von Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, der Bereitschaftspolizei, dem Hauptzollamt und der Staatsanwaltschaft gemeinsam durchgeführt.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg sind weiterhin im Gange. Vermögenswerte, die im Zusammenhang mit den Verdachtsfällen stehen, wurden zur Vermögensabschöpfung sichergestellt.