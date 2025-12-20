Newsletter
Samstag, Dezember 20, 2025
8.2 C
London
type here...
Subscribe
Großaufgebot der Polizei bei Protesten in Nürnberger Innenstadt am 20.12.2025
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Großaufgebot der Polizei bei Protesten in Nürnberger Innenstadt am 20.12.2025

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. Am Samstagnachmittag, den 20.12.2025, fanden in der Innenstadt von Nürnberg mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort, um das direkte Aufeinandertreffen der verschiedenen politischen Lager zu verhindern.

Versammlungen auf dem Kornmarkt

Die Kundgebung unter dem Titel „Gedenken an die Magdeburger Opfer deutschen Politik- und Behördenversagens“ begann um 14:45 Uhr mit rund 50 Teilnehmern am Kornmarkt. Zur gleichen Zeit formierten sich in der Umgebung sechs Gegenproteste mit bis zu 200 Personen, darunter die Bewegungen „Wir bleiben laut! Mit Körper, Geist & Seele gegen den Faschismus“ und „Nürnberg nazifrei“. Sperrgitter kamen zum Einsatz, um die unterschiedlichen Gruppen zu trennen.

Demonstrationszüge und Blockadeversuche

Um 15:45 Uhr begann die Demonstration der ersten Versammlung durch die Innenstadt. Die Gegendemonstranten formierten sich ebenfalls zu einem angemeldeten Aufzug. Einige Teilnehmer des Gegenprotests versuchten, auf die Route der Demonstration zu gelangen. Um dies zu verhindern, setzte die Polizei teilweise unmittelbaren Zwang ein. Blockadeversuche durch Sitzaktionen konnten umgangen werden.

Spektakuläre Aktion an der Kaiserburg

Besondere Aufmerksamkeit erregten zwei Gegendemonstrantinnen, die sich gegen 15:00 Uhr mit Seilen von der Kaiserburg abseilten und einen politischen Banner zeigten. Da sie den Anweisungen der Polizei nicht folgten, wurden sie um 17:00 Uhr mithilfe einer Feuerwehr-Drehleiter heruntergebracht. Sie werden sich wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruch verantworten müssen.

Nach der Rückkehr der Aufzüge zum Kornmarkt endeten die Versammlungen um 18:00 Uhr nach einer Abschlusskundgebung. Weitere Verstöße im Zusammenhang mit den Versammlungen werden von der Kriminalpolizei Nürnberg untersucht.

Die Einsätze wurden von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte geleitet, unterstützt durch die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, die Bayerische Bereitschaftspolizei, die Nürnberger Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Zwischen Buchloe und Landsberg | Schwerer Auffahrunfall auf der A96 – Vollsperrung

0
Auf der A96 ist es am heutigen Nachmittag zu...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Unfall auf A8 bei Burgau: Sperrung durch querstehende Fahrzeuge und auslaufendes Öl sorgt für 15 km Stau zu Ferienbeginn

0
Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn A8 in...
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.

Neueste Artikel