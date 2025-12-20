Großaufgebot der Polizei bei Protesten in Nürnberger Innenstadt am 20.12.2025

NÜRNBERG. Am Samstagnachmittag, den 20.12.2025, fanden in der Innenstadt von Nürnberg mehrere politische Versammlungen statt. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten vor Ort, um das direkte Aufeinandertreffen der verschiedenen politischen Lager zu verhindern.

Versammlungen auf dem Kornmarkt

Die Kundgebung unter dem Titel „Gedenken an die Magdeburger Opfer deutschen Politik- und Behördenversagens“ begann um 14:45 Uhr mit rund 50 Teilnehmern am Kornmarkt. Zur gleichen Zeit formierten sich in der Umgebung sechs Gegenproteste mit bis zu 200 Personen, darunter die Bewegungen „Wir bleiben laut! Mit Körper, Geist & Seele gegen den Faschismus“ und „Nürnberg nazifrei“. Sperrgitter kamen zum Einsatz, um die unterschiedlichen Gruppen zu trennen.

Demonstrationszüge und Blockadeversuche

Um 15:45 Uhr begann die Demonstration der ersten Versammlung durch die Innenstadt. Die Gegendemonstranten formierten sich ebenfalls zu einem angemeldeten Aufzug. Einige Teilnehmer des Gegenprotests versuchten, auf die Route der Demonstration zu gelangen. Um dies zu verhindern, setzte die Polizei teilweise unmittelbaren Zwang ein. Blockadeversuche durch Sitzaktionen konnten umgangen werden.

Spektakuläre Aktion an der Kaiserburg

Besondere Aufmerksamkeit erregten zwei Gegendemonstrantinnen, die sich gegen 15:00 Uhr mit Seilen von der Kaiserburg abseilten und einen politischen Banner zeigten. Da sie den Anweisungen der Polizei nicht folgten, wurden sie um 17:00 Uhr mithilfe einer Feuerwehr-Drehleiter heruntergebracht. Sie werden sich wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruch verantworten müssen.

Nach der Rückkehr der Aufzüge zum Kornmarkt endeten die Versammlungen um 18:00 Uhr nach einer Abschlusskundgebung. Weitere Verstöße im Zusammenhang mit den Versammlungen werden von der Kriminalpolizei Nürnberg untersucht.

Die Einsätze wurden von der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte geleitet, unterstützt durch die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, die Bayerische Bereitschaftspolizei, die Nürnberger Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher