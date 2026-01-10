Newsletter
Großbrand im Waldkindergarten Egweil: Gebäude vollständig zerstört, Kripo ermittelt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand im Waldkindergarten Egweil: Gebäude vollständig zerstört, Kripo ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

EGWEIL, LKR. EICHSTÄTT. Am gestrigen Nachmittag ereignete sich im Waldkindergarten Egweil ein schwerer Brand, bei dem das Gebäude vollständig zerstört wurde. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Feuerwehr im Einsatz

Am Freitag, 09.01.2026, kurz nach 16:00 Uhr, wurde ein Brand im Bereich des Waldkindergartens gemeldet. Dieser befindet sich in einem Waldstück westlich von Egweil. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand der große Bauwagen mit Holzaufbau bereits in Flammen. Um das Feuer endgültig löschen zu können, musste der Aufbau abgetragen werden.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und plant in den nächsten Tagen eine Brandortbegehung. Der Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Betrag.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

