Großbrand in Altusried | Stallung und Lagerhalle zerstört – Drei Kälber kommen in Flammen ums Leben

Am 25.08.2023, gegen 20:35 Uhr, bemerkte ein Landwirt eine starke Rauchentwicklung in der Nähe seiner Stallung und Lagerhalle in Altusried-Brittlings.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert und die Kühe und Kälber aus dem Gebäude getrieben. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das gesamte landwirtschaftliche Gebäude, das als Stallung, Lagerhalle und Werkstatt genutzt wurde, bereits in Flammen. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Das landwirtschaftliche Gebäude wurde jedoch komplett zerstört und musste teilweise während der Löscharbeiten abgetragen werden. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar und wird derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht. Bei dem Brand wurden keine Bewohner verletzt, aber drei Kälber kamen ums Leben.

Zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten ein Knalltrauma, vermutlich aufgrund explodierender Gasflaschen aufgrund der starken Hitzeentwicklung im Gebäude. Die beiden Feuerwehrmänner wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Insgesamt waren etwa 120 Feuerwehrleute aus umliegenden Feuerwehren im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt. Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Kempten und dem Kriminaldauerdienst Memmingen übernommen. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten durchgeführt.