Großbrand in Augsburg-Inningen: Das war die Ursache

Über mehrere Stunden mussten die Feuerwehren bei einem Großbrand in Augsburg-Inningen gegen die Flammen kämpfen, jetzt steht die Ursache fest.

Als die Feuerwehr am frühen Montagnachmittag zu einem Brand nach Inningen ausrückte, wusste sie sicher noch nicht was ihr bevorstand. Eine Gewerbehalke der ehemaligen Ziegelei stand in Flammen. Schon aus der Ferne konnten große schwarze Rauchwolken wahrgenommen werden.

Bis tief in die Abendstunden dauerten, die Löscharbeiten, bei der zahlreiche Kräfte der verschiedenste Wehren aus Stadt und Landkreis eingesetzt wurden, an. Der Schaden soll nach groben Schätzungen mindestens 2 Millionen Euro betragen.

Nach ersten Informationen war wohl ein technischer Defekt an einer auf der dem großen 7000 qm großen Dach der Halle verbauten PV-Anlage ursächlich für den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Details werden wohl im Laufe des Tages veröffentlicht werden.