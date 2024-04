Großbrand in Babenhausen zerstört Scheune und angrenzendes Bauernhaus stark

Am 13.04.2024, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich ein Brand, in einem alten, leerstehenden Landwirtschaftsgebäude in Babenhausen. Der Brand konnte durch Nachbarn und Passanten entdeckt werden. Durch diese wurde sofort ein Notruf abgesetzt.

Laut Zeugenaussagen ereignete sich der Brand im Bereich der Scheune des Anwesens. Die unmittelbar verständigten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten den bereits entstandenen Vollbrand des Dachstuhles und der Scheune löschen und ein Übergreifen des Brandes auf die Nachbarhäuser verhindern. Die Scheune selbst wurde nahezu komplett zerstört, das Bauernhaus wurde durch den Brand stark beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in einem mittleren 6-stelligen-Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Insgesamt waren ca. 130 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr Babenhausen und den umliegenden Feuerwehren sowie das Technische Hilfswerk (THW) vor Ort. Die ersten Brandermittlungen am Brandtag wurden durch die Beamten der Polizeiinspektion Memmingen, sowie des Kriminaldauerdienstes Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandentstehung, werden durch die Fachdienststelle der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.

