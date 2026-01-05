Großbrand in Bamberger Kleingartenanlage: Kripo sucht Zeugen für ungeklärte Brandursache

Am Sonntagabend geriet eine größere Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Kemmernstraße in Bamberg in Vollbrand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, und die Kriminalpolizei Bamberg sucht nach Zeugen.

Sichtbarer Brand nahe der A70

Zwischen 19 und 20 Uhr gingen bei der Integrierten Leitstelle und der Polizei mehrere Notrufe ein, die von einem sichtbaren Brand nahe der Autobahn A70 berichteten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die rund 50 Quadratmeter große Gartenhütte bereits vollständig in Flammen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.

Hoher Sachschaden, keine Verletzten

Das Innere der Hütte wurde nahezu vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Brandfahnder der Kripo Bamberg haben die Ermittlungen zur ungeklärten Brandursache aufgenommen. Personen, die am Sonntagabend im Bereich der Kleingartenanlage an der Kemmernstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.