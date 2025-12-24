Großbrand in Breitenberg: Sachschaden in Millionenhöhe, aber keine Verletzten

Ein schwerer Brand an Heiligabend zerstörte große Teile eines landwirtschaftlichen Anwesens in Obernstein, Breitenberg, Landkreis Passau. Der Schaden wird auf einen unteren siebenstelligen Eurobetrag geschätzt.

Familienessen unterbrochen

Die betroffene vierköpfige Familie des 54-jährigen Landwirts befand sich gerade beim Abendessen, als der Sicherungsautomat auslöste. Kurz darauf entdeckten sie, dass sowohl die Scheune und Stallungen als auch die Garagen in Flammen standen. Der Brand griff später auf das Wohngebäude über. Glücklicherweise blieben alle Familienmitglieder unverletzt, und die Rinder konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Drei Hasen überlebten das Feuer jedoch nicht.

Löscharbeiten im Gange

Die Löscharbeiten durch ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren dauern weiterhin an. Die Einsatzkräfte bemühen sich, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern, was durch die Wasserknappheit erheblich erschwert wird.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Hauzenberg durchgeführt. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird die Kriminalpolizei Passau übernehmen.