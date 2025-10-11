Newsletter
Großbrand in Eisenberg: Sachschaden von 400.000 Euro auf landwirtschaftlichem Anwesen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 10. Oktober 2025 kam es im Ortsteil Weizern von Eisenberg zu einem verheerenden Brand im Wirtschaftsteil eines landwirtschaftlichen Anwesens. Der Einsatz der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres, dennoch dauerte es etliche Stunden, bis das Feuer vollständig gelöscht war.

Gebäude teilweise abgetragen

Um die Flammen zu bekämpfen, mussten Teile des Gebäudes abgetragen werden. Glücklicherweise kamen bei dem Brand keine Personen zu Schaden. Auch die im Stall befindlichen Hühner und Ponys konnten rechtzeitig gerettet werden.

Sachschaden und Ermittlung der Brandursache

Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 400.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist momentan noch ungeklärt. An den Löscharbeiten waren zahlreiche Feuerwehrkräfte aus Eisenberg, Hopferau, Weißensee, Weißbach, Berg und Seeg beteiligt, ebenso wie die Betriebsfeuerwehr der Firma Maho Pfronten, das Technische Hilfswerk, der Rettungsdienst und die Polizei.

Ermittlungen durch die Kriminalpolizei

Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Füssen sowie dem Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Weitere Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu).

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

