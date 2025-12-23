Newsletter
Großbrand in Falkenberg: Stall mit 800 Schafen in Flammen, 500.000 Euro Schaden, fünf Leichtverletzte
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand in Falkenberg: Stall mit 800 Schafen in Flammen, 500.000 Euro Schaden, fünf Leichtverletzte

FALKENBERG/LKR. ROTTAL-INN. Am Montag, den 22. Dezember 2025, gegen 13:40 Uhr brach in einem Stall in der Gemeinde Falkenberg ein Feuer aus. Der Stall beherbergte fast 800 Schafe. Durch das schnelle Eingreifen des 63-jährigen Besitzers und die Hilfe von 17 umliegenden Feuerwehren konnte der Brand zügig gelöscht werden.

Ein Drittel des Stalls in Flammen

Ungefähr ein Drittel des Stalls wurde durch das Feuer zerstört. Dank des Einsatzes von Rettungskräften sowie zahlreicher Helfer und Nachbarn konnten jedoch fast alle Schafe gerettet werden. Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Leichte Rauchvergiftungen bei fünf Personen

Fünf Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf fast 500.000 Euro geschätzt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

