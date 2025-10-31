Newsletter
Freitag, Oktober 31, 2025
14.5 C
London
type here...
Subscribe
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
1 Min.Lesezeit

Großbrand in Halfing: Ehemaliges Anwesen zerstört, Bewohner unverletzt, Ermittlungen eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, den 30. Oktober 2025, brach in Halfing im Landkreis Rosenheim ein Feuer auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen aus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt zur Brandursache.

Polizeibeamte bemerkten Brand

Zwei Polizeibeamte in ihrer Freizeit entdeckten den Brand gegen 22.25 Uhr in der Bahnhofstraße. Sie informierten sofort die Polizeieinsatzzentrale und warnten Anwohner in der Nähe des Brandortes.

Schnelles Eingreifen verhindert größeren Schaden

Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee stand ein Holzstadel, der an ein Wohnhaus angrenzte, bereits in Vollbrand. Dank des schnellen und professionellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden, jedoch brannte der Stadel vollständig nieder.

Anwohner in Sicherheit gebracht

Elf Bewohner des angrenzenden Wohnhauses konnten sich durch die umsichtige Hilfe der Freizeit-Polizeibeamten rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Nähe zum ausgebrannten Stadel macht ihre Wohnungen derzeit unbewohnbar. Sie fanden vorläufig in einem Gasthaus oder bei Verwandten Unterkunft. 

Die Polizeiinspektion Prien am Chiemsee unternahm erste Maßnahmen vor Ort. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Rosenheim, unter Führung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm die weiteren Ermittlungen noch am selben Abend. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Rosenheim setzen die Ermittlungen fort. Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar und wird untersucht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Zwei junge Menschen in Bayerisch-Schwaben vermisst

0
Die Polizei in Schwaben bittet die Bevölkerung um Mithilfe...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Unfall: 12-jähriger Radfahrer in Kempten tödlich verletzt

0
Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen ereignete sich am...
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 30.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...

Neueste Artikel