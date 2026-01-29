type here...
Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer Lagerhalle im Industriegebiet von Brunnen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, aus bislang unbekannter Ursache ein Großbrand aus. Die Feuerwehr ist mit einem umfangreichen Aufgebot vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.

Feuerwehr im Großeinsatz

Im Gewerbering in Brunnen kämpft die Feuerwehr derzeit gegen einen Vollbrand in einer Lagerhalle. Die Einsatzkräfte arbeiten intensiv daran, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und weiteren Schaden zu verhindern.

Keine Verletzten gemeldet

Nach aktuellem Stand gibt es glücklicherweise keine Verletzten. Die Lage entwickelt sich, und die Brandbekämpfungsmaßnahmen sind weiterhin im Gange.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel