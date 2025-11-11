Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
Großbrand in Lagerhalle in Vierkirchen verursacht hohen Sachschaden
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand in Lagerhalle in Vierkirchen verursacht hohen Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Vormittag des 11. November 2025 geriet in Vierkirchen, Ortsteil Pasenbach im Landkreis Dachau, eine gewerblich genutzte Lagerhalle in Brand. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unbekannt, die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brandherd in der Werkstatt

Ermittlungen zufolge lag der Brandherd in der Werkstatt der Lagerhalle, in der verschiedene Werkzeuge und technische Geräte gelagert waren. Das schnelle Eingreifen der umliegenden Feuerwehren verhinderte Schlimmeres, da keine Personen bei dem Vorfall verletzt wurden.

Erheblicher Sachschaden

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Eine Brandortbegehung zur genauen Ermittlung der Ursache ist für morgen geplant.

Neueste Artikel