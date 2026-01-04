Newsletter
Sonntag, Januar 4, 2026
-1.1 C
London
type here...
Subscribe
Großbrand in Marktgraitz: Garage zerstört, Wohnhaus schwer beschädigt, über 100.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großbrand in Marktgraitz: Garage zerstört, Wohnhaus schwer beschädigt, über 100.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagnachmittag verursachte ein Brand in einer Garage in Marktgraitz, Landkreis Lichtenfels, einen Sachschaden von über 100.000 Euro. Das Feuer beschädigte auch ein angrenzendes Wohnhaus, doch glücklicherweise wurden keine Verletzungen gemeldet.

Feuerwehr erhält Brandmeldung am Nachmittag

Gegen 16.30 Uhr ging die Brandmeldung bei der Integrierten Leitstelle Coburg ein. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte standen die in der Garage gelagerten Gegenstände bereits in Flammen. Das Feuer griff schnell auf das unmittelbar angebaute Wohnhaus über und beschädigte es erheblich. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert größere Schäden

Dank des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. So wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude größtenteils verhindert. Dennoch brannte die Garage komplett aus und das betroffene Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Rund 130 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Lichtenfels waren am Brandort im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, und der Kriminaldauerdienst aus Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Politik & Wirtschaft

USA wollen Venezuela selbst führen

0
Die USA wollen Venezuela nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro vorerst selbst führen. Das sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag vor Journalisten in Palm Beach.
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel