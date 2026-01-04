Großbrand in Marktgraitz: Garage zerstört, Wohnhaus schwer beschädigt, über 100.000 Euro Schaden

Am Samstagnachmittag verursachte ein Brand in einer Garage in Marktgraitz, Landkreis Lichtenfels, einen Sachschaden von über 100.000 Euro. Das Feuer beschädigte auch ein angrenzendes Wohnhaus, doch glücklicherweise wurden keine Verletzungen gemeldet.

Feuerwehr erhält Brandmeldung am Nachmittag

Gegen 16.30 Uhr ging die Brandmeldung bei der Integrierten Leitstelle Coburg ein. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte standen die in der Garage gelagerten Gegenstände bereits in Flammen. Das Feuer griff schnell auf das unmittelbar angebaute Wohnhaus über und beschädigte es erheblich. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert größere Schäden

Dank des schnellen Eingreifens der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. So wurde ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude größtenteils verhindert. Dennoch brannte die Garage komplett aus und das betroffene Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Rund 130 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizeiinspektion Lichtenfels waren am Brandort im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, und der Kriminaldauerdienst aus Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.